Жители Подмосковья обращают внимание на проблемы с работой лифтов, иногда сопровождающиеся травмами. Юрий Клюшнев, исполнительный директор "Первой лифтовой ассоциации", рассказал о порядке действий в случае получения травмы из-за неисправности лифта.
Согласно его рекомендациям, в случае чрезвычайной ситуации необходимо воспользоваться тревожной кнопкой для связи с диспетчером и четко описать происшествие. После получения номера жалобы, важно следить за мерами, принятыми по решению диспетчера. Если здоровью был причинен вред, то враческие заключения становятся ключевым документом для последующих действий. Клюшнев подчеркнул, что увеличение судебных прецедентов в пользу пострадавших способствует улучшению качества обслуживания лифтов в жилых домах и общественных пространствах. Важно также обратить внимание на обязанности жильцов по оплате содержания общего имущества, включая лифты.
Клюшнев заключил, что оплата за лифт не является платой за пользование подъемником, и подчеркнул необходимость соблюдения соответствующих обязательств, сообщают "Вести Подмосковья".
Юлиан — талантливый исполнитель, стоящий на перекрестке великой советской эстрады и современного шоу-бизнеса.