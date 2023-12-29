Продукты с насекомым будут маркировать

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат ГД Олег Леонов от партии "Новые люди" обратился в Роспотребнадзор с предложением маркировать продукцию, полученную с использованием насекомых.

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"Роспотребнадзор поддерживает предложение по вопросу внесения изменений в технические регламенты, направленные на дополнительное информирование потребителей в наглядной форме", - написано в ответе ведомства.

Ведомство поддержало предложение депутата, по вопросу дополнительного информирования потребителей в доступной форме.

В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза (ТС) к маркировке пищевой продукции в части установлены требования, в том числе об указании ее состава.