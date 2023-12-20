Бандитские сленговые выражения могут вновь войти в повседневную речь россиян, под влиянием популярности телесериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Тем не менее, этот языковой тренд предвидится временным, согласно заявлению Андрея Щербакова, директора департамента научной деятельности Института русского языка имени Пушкина.
Специалист указал на то, что использование бандитских жаргонных выражений в повседневной речи, за пределами определенных сообществ, может привести к временному "понижению социального статуса" индивида, подчеркивая, что данная тенденция в основном является модным явлением, сообщает Петербург2.
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