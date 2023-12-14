Россияне изъявили желание получать зарплату больше ₽120 тысяч в 2024 году

2:00 Your browser does not support the audio element. Общество

В следующем году россияне хотели бы получать зарплату не менее 120 тысяч рублей в месяц. В результате исследования сервиса "работа.ру" стало ясно, что мужчины стремятся к получению более высоких окладов, чем женщины: 183 и 154,7 тысячи рублей соответственно.

Фото: Телеграм-канал Ивана Охлобыстина

В сфере недвижимости ожидания зарплаты самые высокие у мужчин (196,7 тысячи рублей), а среди женщин — у дизайнеров и представителей творческих профессий (169,6 тысячи рублей). Существует значительная разница в желаемых заработных платах мужчин и женщин в банковской отрасли, которая составляет 69 процентов. В целом, вне зависимости от пола, самые высокие ожидания по зарплате у специалистов в IT-сфере — 182,9 тысячи рублей, а также работников в сфере недвижимости (163,9 тысячи рублей), банкиров (162,1 тысячи) и дизайнеров (158,3 тысячи).

Исследование было проведено в декабре 2023 года с участием более 3,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Также стоит отметить, что в 2024 году большинство (63 процента) российских компаний планируют повысить зарплату своим сотрудникам. Это намерение чаще всего (71 процент) выражают представители крупного бизнеса, согласно данным исследования hh. ru. Однако аналитики сервиса "работа.ру" сообщили, что в 2023 году каждая вторая российская компания увеличила бюджет на оплату труда.