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Матвиенко выступила против идеологизации Конституции России

0:33
Общество

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, почему Единая идеология не должна быть вписана в российскую Конституцию.

Матвиенко выступила против идеологизации Конституции России
Фото: wikimedia.org by Администрация Президента России is licensed under CC BY 4.0

Матвиенко не одобрила идею идеологизировать Конституцию.

"Единую идеологию не стоит включать в Конституцию России, основной закон, напротив, предусматривает политическую конкуренцию", — цитирует слова председателя СовФеда ТАСС.

Ранее Валентина Матвиенко предупредила об угрозе дискредитации президентских выборов в России.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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