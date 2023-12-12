Матвиенко выступила против идеологизации Конституции России

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, почему Единая идеология не должна быть вписана в российскую Конституцию.

Фото: wikimedia.org by Администрация Президента России is licensed under CC BY 4.0

Матвиенко не одобрила идею идеологизировать Конституцию.

"Единую идеологию не стоит включать в Конституцию России, основной закон, напротив, предусматривает политическую конкуренцию", — цитирует слова председателя СовФеда ТАСС.

Ранее Валентина Матвиенко предупредила об угрозе дискредитации президентских выборов в России.