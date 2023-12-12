Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, почему Единая идеология не должна быть вписана в российскую Конституцию.
Матвиенко не одобрила идею идеологизировать Конституцию.
"Единую идеологию не стоит включать в Конституцию России, основной закон, напротив, предусматривает политическую конкуренцию", — цитирует слова председателя СовФеда ТАСС.
Ранее Валентина Матвиенко предупредила об угрозе дискредитации президентских выборов в России.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.