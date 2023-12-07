Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трагедия в Брянске показала опасность запрета мобильников в школе
Открывшая стрельбу в брянской школе девочка попрощалась с матерью словами: "Не вой"
В Калининградской области задержали готовившего теракт диверсанта
"Не вой": мать девочки, устроившей стрельбу, рассказала о последних словах дочери
Раскрыты мотивы школьницы, расстрелявшей одноклассников в Брянске
Школу в Брянске, в которой восьмиклассница устроила стрельбу, охраняла пенсионерка
В ГИБДД раскрыли 3 способа избежать ослепления фарами "встречки"
Правоохранительные органы задержали отца устроившей стрельбу в школе в Брянске восьмиклассницы
Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что провёл телефонный разговор с Сийярто

Матвиенко предупредила о попытках дискредитации выборов

1:21
Политика

Выборы президента России в 2024 году будут проходить в непростой обстановке, нельзя допустить никаких провокаций и нарушений, призвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко предупредила о попытках дискредитации выборов
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

По её мнению, задача ЦИК и государства в целом — гарантировать легитимность голосования и его итогов.

"Именно это имеет для нас значение, а не уже заранее составленные доклады ангажированных иностранных организаций, которые обязательно попытаются дискредитировать наши выборы. Они нам уже давно неинтересны", — заявила глава Совфеда.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова обещала сделать всё возможное, чтобы обеспечить прозрачность электоральных процедур и достоверность их результатов.

Хотя и она признала, что это будет непросто: "Впервые в истории новой России выборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере, когда сброшены все маски, рухнули останки дряхлых демократических декораций".

В четверг верхняя палата Федерального Собрания РФ назначила выборы президента России на 17 марта 2024 года. Возможно, они будут продолжаться три дня — с 15 по 17 марта. По словам Памфиловой, этот вопрос ЦИК решит в пятницу.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой

Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.

В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой
Пророк-математик Кваша рассчитал дату окончания СВО и назвал победителя
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
В Германии впечатлились результатом действий России с золотом
Как русские украли "генерала" из-под носа ВСУ
У Су-35 был приказ сбивать всех и закрывать собой борт №1 Олег Володин "Москитная" тактика: БПЛА и дроны перевернули военную стратегию Алексей Гончаров Путин уводит из зоны влияния США страны Ближнего Востока Любовь Степушова
В конгрессе США скандал после наркодемарша Зеленского
Три симптома: врач назвал признаки микоплазмоза
Королевский скандал: Летисию обвинили в измене королю Испании Филиппу
Королевский скандал: Летисию обвинили в измене королю Испании Филиппу
Последние материалы
Раскрыты мотивы школьницы, расстрелявшей одноклассников в Брянске
Школу в Брянске, в которой восьмиклассница устроила стрельбу, охраняла пенсионерка
В ГИБДД раскрыли 3 способа избежать ослепления фарами "встречки"
Правоохранительные органы задержали отца устроившей стрельбу в школе в Брянске восьмиклассницы
Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что провёл телефонный разговор с Сийярто
ФТС: в 2023 году россияне попытались незаконно вывезти валюту на 876 млн рублей
Зеленский напомнил Евросоюзу об обещании принять Украину
Зеленский заявил о победе в Чёрном море
Минобороны России показало применение облегченной РСЗО "Град-1"
Жителям Воткинска предложили не выключать воду во избежание замерзания труб
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников