Матвиенко предупредила о попытках дискредитации выборов

1:21 Your browser does not support the audio element. Политика

Выборы президента России в 2024 году будут проходить в непростой обстановке, нельзя допустить никаких провокаций и нарушений, призвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

По её мнению, задача ЦИК и государства в целом — гарантировать легитимность голосования и его итогов.

"Именно это имеет для нас значение, а не уже заранее составленные доклады ангажированных иностранных организаций, которые обязательно попытаются дискредитировать наши выборы. Они нам уже давно неинтересны", — заявила глава Совфеда.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова обещала сделать всё возможное, чтобы обеспечить прозрачность электоральных процедур и достоверность их результатов.

Хотя и она признала, что это будет непросто: "Впервые в истории новой России выборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере, когда сброшены все маски, рухнули останки дряхлых демократических декораций".

В четверг верхняя палата Федерального Собрания РФ назначила выборы президента России на 17 марта 2024 года. Возможно, они будут продолжаться три дня — с 15 по 17 марта. По словам Памфиловой, этот вопрос ЦИК решит в пятницу.