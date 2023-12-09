Садальский о награждениях в РФ: бессмысленный конвейер по раздаче орденов, медалей и званий

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Станислав Садальский раскритиковал систему награждений в России.

Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" считает, что представители российской элиты часто получают незаслуженные награды.

"Система сегодняшних награждений, превратилась в бессмысленный конвейер по раздаче орденов, медалей и званий представителям политической элиты, за абстрактные трудовые успехи", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Он уверен, что высокий званий не заслуживают Анатолий Сердюков, Анатолий Чубайс, Константин Эрнст и Марк Варшавер.

"Кстати у Путина нет даже Ордена за заслуги перед Отечеством", — отметил Садальский.

Ранее Станислав Садальский раскритиковал Первый канал.