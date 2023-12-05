В крымском сафари-парке заступились за медведя, откусившего палец посетительнице

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В крымском парке "Тайган" заступились за медведя, который откусил палец женщине. Информацию приводит "Лента новостей Крыма".

Фото: nypost.com; Terry Cervi/Caters News Agency

По словам руководителя сафари-парка Олега Зубкова, женщина захотела дать еды зверю, но она не учла правила безопасности. Отмечается, что россиянка кормила медведя через специальную трубку, а затем протянула ему соломку через ограждение. Она хотела дотронуться до зверя, но он откусил ей ногтевую фалангу.

Зубков также подчеркнул — после разговора с пострадавшей выявлено, что претензий к сафари-парку она не имеет. Посетительница признала, что сам нарушила правила. Руководитель отметил, что у клеток с животными по всей территории заповедника есть два ограждения, также на них висят таблички с предупреждениями об опасности.

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