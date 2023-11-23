За распространение иноагентских материалов Минюст накажет штрафом в размере от 300 до 500 тысяч

1:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Те же рестрикции будут применяться при отсутствии соответствующей маркировки о статусе иностранного агента. Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко на конференции "Державинские чтения". Постановление правительства и ведомственный приказ уже находятся в процессе подготовки.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Мы сейчас получили полномочия — предупреждения, то есть некой профилактики. Мы предупреждаем — книги то же самое — книги в течение месяца, если нет реагирования, то там 300-500 тысяч штрафа, потом мы можем дойти и до дальнейшего развития этого института вплоть до… Там уже как повезет", — сообщил заместитель министра.

Свои слова Олег Свириденко проиллюстрировал на примере одного из каналов, который недавно представил аудитории материалы, связанные с Максимом Галкиным* (признан в России иноагентом). Подобные действия со стороны СМИ, авторов книг и издательств, интернет-каналов, библиотек, университетов, а также мессенджеров будут рассматриваться как аффилированность. Заместитель министра юстиции подчеркнул, что санкции коснутся и простых гражданах, которые сознательно или неосознанно оказывают поддержку иностранным агентам.

Ожидается, что ведомственный приказ будет подписан к концу ноября. Сейчас Минюст отправляет письма-предупреждения, а после выхода постановления правительства данные письма превратятся в штрафы.

По информации Минюста, к концу 2022 года в закрытом реестре зарегистрированы данные о 861 человеке, связанном с иностранными агентами. Создание данного реестра стало результатом вступления в силу нового закона об иностранных агентах.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.