Акт глумления над символом подвигу предков, павших в годы Великой Отечественной войны, произошел в Норильске, где два подростка потушили пламя Вечного огня.
Это произошло 23 ноября на площади Памяти Героев в Норильске, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В полиции отмечают, что поиски двух подростков, затушивших пламя, начаты после поступившего сообщения об акте вандализма.
"Выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетних и принято решение в соответствии с законодательством", — говорится в официальном сообщении.
Местные жители резко осудили поступок школьников.
"Их надо наказать, но и привлечь к ответственности родителей и учителей, допустивших перекос в сознании подростков, осквернивших память их дедов и прадедов", — пишут в соцсетях Норильска.
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