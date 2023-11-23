В Норильске два подростка потушили пламя Вечного огня

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Акт глумления над символом подвигу предков, павших в годы Великой Отечественной войны, произошел в Норильске, где два подростка потушили пламя Вечного огня.

Фото: flickr. com

Это произошло 23 ноября на площади Памяти Героев в Норильске, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В полиции отмечают, что поиски двух подростков, затушивших пламя, начаты после поступившего сообщения об акте вандализма.

"Выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетних и принято решение в соответствии с законодательством", — говорится в официальном сообщении.

Местные жители резко осудили поступок школьников.

"Их надо наказать, но и привлечь к ответственности родителей и учителей, допустивших перекос в сознании подростков, осквернивших память их дедов и прадедов", — пишут в соцсетях Норильска.

Жертвы ЕГЭ