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Садальский высказался о бегстве бывшего министра финансов РФ: таких во власти очень много

1:12
Общество

Станислава Садальского возмутила "любопытная тенденция" в преследовании чиновников РФ за коррупционные преступления.

Садальский высказался о бегстве бывшего министра финансов РФ: таких во власти очень много
Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировал новость об объявлении в розыск бывшего заместителя министра финансов, экс-зампреда Банка России Сергея Алексашенко.

Актёр обратил внимание на то, что в розыск "явных врагов страны" объявляют только после того, как они обеспечили себе безбедное будущее за счёт России и успели скрыться за границей, где их не могут арестовать органы МВД РФ.

"Выходит, волки сыты и овцы целы", — отметил артист.

Садальский предположил, что существует некий "тариф" для затормаживания розыска.

"Таких, как Алексашенко, во власти очень много. Их имена и фамилии известны почти всем, но их начнут искать, только, когда они убегут, я не прав?" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее Садальского поразило то, что из России позволили сбежать топ-менеджеру "Роскосмоса", который является обладателем гостайны.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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