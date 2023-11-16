Маргарита Симоньян иронично назвала "матерью Терезой" пытающуюся оправдаться перед россиянами Пугачёву

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на попытки певицы Аллы Пугачёвой оправдаться за свою унизительную фразу о россиянах.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

"Оказывается, эта женщина несколько десятилетий жертвовала своим здоровьем, ладно, здоровьем, но личной жизнью! ради нас с вами, чтобы петь для вас. Ни копеечки на этом не заработав, не став звездой, не построив на этом замки, нет, она — мать Тереза", — поделилась наблюдением Симоньян в своей авторской программе "Ч.Т.Д.".

Журналистка призналась, что странно слышать от Пугачёвой слова о "жертвах в личной жизни", учитывая несколько официальных браков Примадонны и большое количество романов, свидетелями которых была вся страна.

Извинения Пугачёвой звучат крайне неискренне, считает Симоньян. Таким образом Примадонна пытается вернуть любовь россиян, однако тому, что сам никого не любит, сделать это тяжело.

Если бы Пугачёва любила народ, он отвечал бы ей взаимностью, однако жители РФ прекрасно видят, что никаких тёплых чувств к ним певица не испытывает, поэтому и перестали её любить. И в данном случае это совершенно заслуженно, добавила Сомоньян.

Ранее Пугачёва назвала россиян "холопами, превратившимися в рабов", сказав, что она таких всегда "терпеть не могла".

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