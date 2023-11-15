Маргарита Симоньян раскритиковала брак Пугачёвой и Галкина*: "С мальчиком не повезло"

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская журналистка Маргарита Симоньян поделилась своим мнением о браке Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным* в интервью для MK. RU, высказываясь о негативном влиянии этого союза на репутацию Примадонны.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

"То, что с последним официальным браком с мальчиком не повезло — это ее собственный выбор. Ну кто ее заставлял? Были у нее и прекрасные мужчины, один мне даже очень нравился в детстве. Помните такого, Челобанов такой был", — подчеркнула глава RT.

Симоньян также вспомнила, что ранее за Примадонной ухаживал музыкант Сергей Челобанов, который благодаря своему роману с артисткой стал известным. Тем не менее их отношения завершились из-за проблем с алкоголем и запрещенными веществами.

* — признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Маргарита Симонян. Максим Галкин - мразь и гомосексуалист, прикрывающий свою ориентацию Пугачевой