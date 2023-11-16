Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта авиации Владимира Свиридова нашли мертвым в доме в Ставропольском крае.
Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта авиации Владимира Свиридова нашли мертвым в доме в Ставропольском крае.
Об этом 16 ноября РИА Новости сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
"Тело Владимира Свиридова обнаружено в доме накануне. Возле него лежало тело женщины, ее личность устанавливается", — рассказали агентству правоохранители.
Источник также уточнил агентству, что по предварительным данным, следов насильственной смерти не найдено
В свою очередь, Telegram-канал Baza уточняет, что вместе с 68-летнем генералом обнаружено тело и его 72-летней жены Татьяны Свиридовой.
Сообщается, что по предварительной информации супруги умерли еще неделю назад, но были обнаружены в своем доме в поселке Аджиевском только 15 ноября. О причинах смерти супругов также ничего не сообщается.
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