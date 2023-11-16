Экс-командующий 6-й армией ВВС и ПВО России генерал Свиридов найден мертвым

Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта авиации Владимира Свиридова нашли мертвым в доме в Ставропольском крае.

Фото: https://sledcom.ru/upload/site1/document_news/SKR(6).jpg

Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта авиации Владимира Свиридова нашли мертвым в доме в Ставропольском крае.

Об этом 16 ноября РИА Новости сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

"Тело Владимира Свиридова обнаружено в доме накануне. Возле него лежало тело женщины, ее личность устанавливается", — рассказали агентству правоохранители.

Источник также уточнил агентству, что по предварительным данным, следов насильственной смерти не найдено

В свою очередь, Telegram-канал Baza уточняет, что вместе с 68-летнем генералом обнаружено тело и его 72-летней жены Татьяны Свиридовой.

Сообщается, что по предварительной информации супруги умерли еще неделю назад, но были обнаружены в своем доме в поселке Аджиевском только 15 ноября. О причинах смерти супругов также ничего не сообщается.

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