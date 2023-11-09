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Шукшину возмутили слова министра образования Оренбургской области о зарплатах учителей: нищета унижает

0:56
Общество

Мария Шукшина прокомментировала заявления министра образования Оренбургской области о вреде повышения зарплаты учителям.

Шукшину возмутили слова министра образования Оренбургской области о зарплатах учителей: нищета унижает
Фото: ВК-аккаунт Марии Шукшиной

Шукшина не согласная со словами чиновника, который заявил, что при повышении зарплаты в профессию пойдут люди "за длинным рублём".

"Отсутствие достойной оплаты в сфере образования (и не только) унижает не только авторитет специалиста, но унижает страну, государство и правительство такой страны. Воспитывать достойно детей, чувствуя себя униженным, невозможно", — написала заслуженная артистка России в своём Telegram-канале.

Мария Шукшина посоветовала всем министрам почитать изречения царя Соломона, который заявлял, что нищета унижает человека.

Ранее певец Юрий Лоза предложил министру образования Оренбургской области сравняться по заработной плате с учителями, чтобы никто не заподозрил их в меркантильности.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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