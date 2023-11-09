Юрий Лоза предложил министру образования Оренбургской области сравняться по зарплате с учителями

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Певец Юрий Лоза отреагировал на слова министра образования Оренбургской области, который объяснил, что зарплату учителям не повышают из-за опасений, что они начнут работать ради денег.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Лоза опубликовал заголовок новости, который звучит так: "Учителям не повышают зарплату, чтобы они работали не ради денег".

Автор и исполнитель хита "Плот" выступил с ответным предложением к министру образования региона.

"Чтобы у нас не возникло подозрение, что он занимает свою должность из-за денег, предлагаю ему сравняться в зарплате с учителями", — написал певец в своё ВК-аккаунте.

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