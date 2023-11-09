Певец Юрий Лоза отреагировал на слова министра образования Оренбургской области, который объяснил, что зарплату учителям не повышают из-за опасений, что они начнут работать ради денег.
Лоза опубликовал заголовок новости, который звучит так: "Учителям не повышают зарплату, чтобы они работали не ради денег".
Автор и исполнитель хита "Плот" выступил с ответным предложением к министру образования региона.
"Чтобы у нас не возникло подозрение, что он занимает свою должность из-за денег, предлагаю ему сравняться в зарплате с учителями", — написал певец в своё ВК-аккаунте.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.