Жительница Оренбурга, сына которой загрызли собаки, подала в суд на блогера за клевету и выиграла

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Жительница Оренбурга, у которой загрызли сына бродячие собаки, подала в суд на блогера за клевету о своём ребёнке и выиграла дело.

Фото: Openverse by allenallen1910 is licensed under CC BY 2.0.

8-летний сын оренбурженки был растерзан бездомными собаками, когда он гулял с друзьями в районе гаражей 16 апреля. По факту случившегося были заведены уголовные дела, по которым задержали начальника городского управления ЖКХ Анатолия Байкарова.

Мать, потерявшая ребёнка, подала в суд за клевету на блогера, которая обвинила погибшего мальчика в жестоком обращении с животными. Блогер заявила, что мальчик якобы наносил на собачьи морды пену, и бросал в костёр бездомных щенков.

Женщина оценила моральный ущерб от клеветы в 1 миллион рублей, и в результате выиграла дело, правда, получив на 300 тысяч меньше.

"Суд признал сведения, распространенные ответчиком, не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство. С ответчика взыскана в пользу истца компенсация морального вреда в сумме 700 тысяч рублей", — сказали в районном суде.

Судьи выяснили, что блогер распространила сплетню, которую рассказала ей её мать, которую, в свою очередь, она узнала от своего пациента.

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