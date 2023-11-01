Пользователи пишут об ошибках при попытках зайти в приложение, перевести средства или оплатить товары и услуги. На экране появляется уведомление об отсутствии подключения к сети. Также пользователи не могут зайти в онлайн-банк.
Четыре дня назад "Ведомости" также сообщали о сбоях в приложениях Сбера. Технические специалисты банка исправили ситуацию.
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Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.