Подписчики сообщили о сбое в приложении Сбера

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Пользователи пишут об ошибках при попытках зайти в приложение, перевести средства или оплатить товары и услуги. На экране появляется уведомление об отсутствии подключения к сети. Также пользователи не могут зайти в онлайн-банк.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Четыре дня назад "Ведомости" также сообщали о сбоях в приложениях Сбера. Технические специалисты банка исправили ситуацию.

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