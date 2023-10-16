Число разрешенных полетов дронов в Санкт-Петербурге может увеличиться после окончания периода, в течение которого был введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает ТАСС со ссылкой на слова генерального директора компании "Геоскан" Алексея Юрецкого.
"По крайней мере, многие ждали возможности проводить тестовые облеты", — отметил собеседник агентства.
С начала 2023 года власти Санкт-Петербурга выдали 72 разрешения на полеты беспилотным воздушным аппаратам.
Запрет на использование дронов в городе начал действовать в мае 2023 года и несколько раз продлевался, последний раз до 30 сентября. После этой даты оперативный штаб не объявил о продлении запрета.
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