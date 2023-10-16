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В Санкт-Петербурге может увеличиться число легальных полётов БПЛА

Общество

Число разрешенных полетов дронов в Санкт-Петербурге может увеличиться после окончания периода, в течение которого был введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает ТАСС со ссылкой на слова генерального директора компании "Геоскан" Алексея Юрецкого.

В Санкт-Петербурге может увеличиться число легальных полётов БПЛА
Фото: Openverse

"По крайней мере, многие ждали возможности проводить тестовые облеты", — отметил собеседник агентства.

С начала 2023 года власти Санкт-Петербурга выдали 72 разрешения на полеты беспилотным воздушным аппаратам.

Запрет на использование дронов в городе начал действовать в мае 2023 года и несколько раз продлевался, последний раз до 30 сентября. После этой даты оперативный штаб не объявил о продлении запрета.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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