Как лучше всего хранить чеснок: нужны два простых предмета

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Чеснок — незаменимая специфическая приправа для множества блюд и настоящий кладезь витаминов. Однако этот убойный враг бактерий может не пережить даже зимы. Телеграм-канал "Моя дача. Сад и огород" предоставил советы по сохранению чеснока до следующего урожая.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Для создания оптимальных условий хранения чеснока требуются стеклянные банки и марлевая ткань. Банки следует подготовить так же, как и для консервирования — стерилизовать и высушить. После этого банка заполняется чесноком до самого верха, а затем накрывается сложенной в несколько слоев марлей. Необходимости в закрытии банки крышкой нет.

После этого определяется место для размещения банок. Теплое помещение с постоянным теплым температурным режимом является неотъемлемым условием. Важно не помещать банки в погреб или холодильник. Дополнительных манипуляций для правильного хранения чеснока не требуется.

По мере необходимости чеснок используется при приготовлении блюд, и важно брать его из одной банки. Этот метод сохранения, согласно утверждениям, обеспечивает свежесть чеснока до августа следующего года, сообщает "Вести Подмосковья".

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Хранение чеснока. Чеснок будто только с грядки.