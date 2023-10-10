В Государственной Думе появилась инициатива запретить использование смартфонов детьми в школе и предложить родителям учащихся принять соответствующее решение. Выступил с этим предложением лидер фракции "Новые Люди" Алексей Нечаев. Парламентарий направил письмо с такой идеей главе Министерства просвещения Сергею Кравцову.
"Если большинство родителей путем голосования принимает решение об ограничении смартфонов на территории учебного заведения, общеобразовательная организация должна быть оборудована специальными шкафчиками для хранения смартфонов", — говорится в обращении Нечаева.
С точки зрения депутата, школьники должны будут помещать свои гаджеты в шкафчики и использовать их только в случаях экстренной связи с родными.
Депутат предлагает родителям три варианта выбора: полный запрет на использование смартфонов как на уроках, так и во время перемен; ограничение использования только во время уроков (в этот период дети сдают свои гаджеты учителям); отмена всех ограничений на использование гаджетов в школах.
Как утверждает Нечаев, образовательные учреждения, свободные от смартфонов, позволят детям лучше сосредоточиться на учебном процессе и избегать отвлечений со стороны социальных сетей и игр во время занятий.
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