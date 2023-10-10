В Госдуме выступили за запрет смартфонов в школах

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

В Государственной Думе появилась инициатива запретить использование смартфонов детьми в школе и предложить родителям учащихся принять соответствующее решение. Выступил с этим предложением лидер фракции "Новые Люди" Алексей Нечаев. Парламентарий направил письмо с такой идеей главе Министерства просвещения Сергею Кравцову.

Фото: Openverse

"Если большинство родителей путем голосования принимает решение об ограничении смартфонов на территории учебного заведения, общеобразовательная организация должна быть оборудована специальными шкафчиками для хранения смартфонов", — говорится в обращении Нечаева.

С точки зрения депутата, школьники должны будут помещать свои гаджеты в шкафчики и использовать их только в случаях экстренной связи с родными.

Депутат предлагает родителям три варианта выбора: полный запрет на использование смартфонов как на уроках, так и во время перемен; ограничение использования только во время уроков (в этот период дети сдают свои гаджеты учителям); отмена всех ограничений на использование гаджетов в школах.

Как утверждает Нечаев, образовательные учреждения, свободные от смартфонов, позволят детям лучше сосредоточиться на учебном процессе и избегать отвлечений со стороны социальных сетей и игр во время занятий.

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