В Киеве заявили, что РФ пытается создать в мире образ "хамоватого украинца"

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Российская пропаганда пытается создать в мире неправильный образ "хамоватого украинца".

Фото: wikipedia.org

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Издание "Украина.ру" комментирует ситуацию, предоставляя видео с очередным украинцем, которого в Европе задержали пьяным без обуви. Тот оскорбляет снимающего задержание правоохранителя и приплетает сюда Россию, обещая всем "смерть".

"Захистник, сбежавший в Чехию, напился сам или его напоили для "создания в мире образа "хамоватого украинца"? Столько вопросов без ответов…" — пишет портал.

Кстати, ранее сам Подоляк заявлял, что у Китая и Индии слабый интеллектуальный потенциал.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.