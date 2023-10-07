Российская пропаганда пытается создать в мире неправильный образ "хамоватого украинца".
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Издание "Украина.ру" комментирует ситуацию, предоставляя видео с очередным украинцем, которого в Европе задержали пьяным без обуви. Тот оскорбляет снимающего задержание правоохранителя и приплетает сюда Россию, обещая всем "смерть".
"Захистник, сбежавший в Чехию, напился сам или его напоили для "создания в мире образа "хамоватого украинца"? Столько вопросов без ответов…" — пишет портал.
Кстати, ранее сам Подоляк заявлял, что у Китая и Индии слабый интеллектуальный потенциал.
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