Путин получает поздравления с днем рождения от лидеров стран

Президент Российской Федерации Владимир Путин получает поздравления от своих международных коллег в честь своего 71-го дня рождения. Согласно официальному заявлению пресс-службы Кремля, Президенту направлены многочисленные поздравительные сообщения и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, а также от руководителей международных организаций.

Фото: wikimedia.org

Президента России лично поздравили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, находящиеся в данный момент в России. Встречу с ними Владимир Путин организовал в своей резиденции под Москвой, в Ново-Огарево, сообщает ТАСС.

Кроме того, по телефону Президенту России поздравили президент Азербайджана, Ильхам Алиев, премьер-министр Армении, Никол Пашинян, президент Белоруссии, Александр Лукашенко, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

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Президент России Владимир Путин отмечает день рождения