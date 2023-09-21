Виталий Милонов признался, что не в курсе запрета посещения зоны боевых действий для депутатов

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что ничего не знает о введении запрета на посещение зоны специальной военной операции на Украине для депутатов и сенаторов.

Фото: Личный аккаунт Виталия Милонова в VK

Ранее, 20 сентября, о запрете для депутатов на поездки в зону специальной военной операции проинформировал Telegram-канал Baza. Как уточнили в сообщении канала, въезд в район ведения боевых действий могут разрешить, если это поможет "спасти жизни людей".

Сам Милонов отметил, что с таким документом он не знаком, и он для него не актуален на ближайшее будущее.

"Возможно, если он есть, я с ним не ознакомлен. 100% могу сказать. Я не видел такого документа, просто не могу сказать. Вопрос просто в ближайшее время неактуален для меня, поэтому не могу сказать, есть какие-то ограничения или нет", — сказал Милонов, которого цитирует Газета.Ru.

По словам депутата, из зоны СВО он вернулся 8 сентября. Политик признался, что собирается поехать в район боевых действий ещё раз, однако пока не хочет об этом говорить.

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