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В Абакане школьники через виртуальную реальность узнали о профессии нефтяника

1:10
Общество

Согласно информации от мэрии Абакана, местные школы внедряют использование виртуальной реальности для помощи детям в выборе будущей профессии. Данный проект проводится совместно с московской компанией "Атлас новых профессий".

В Абакане школьники через виртуальную реальность узнали о профессии нефтяника
Фото: Openverse

В настоящее время, занятия по данной программе проходят в школе № 3. В рамках этих занятий учащиеся получили возможность познакомиться с профессией инженера-нефтяника, используя виртуальный шлем и ручные контроллеры. Восьмиклассники виртуально погрузились в мир нефтяных операций, включая взаимодействие с нефтеносным слоем и смешивание песка с гелием, сообщает newkhakasiya.online.

Директор школы № 3, Екатерина Серякова, считает, что такие "профессиональные пробы" играют важную роль в формировании профессиональных планов и социальной осведомленности учащихся. С использованием новых технологий дети могут оценить, каково это работать в сфере, которую им интересно изучать, и применить свои знания на практике.

Проект финансируется Президентским фондом культурных инициатив.

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Профессии будущего и Атлас Новых Профессий
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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