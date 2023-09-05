Киберэксперт: при обнаружении подозрительного дрона необходимо обратиться в полицию

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Если в небе появился неизвестный дрон, не стоит даже пытаться вывести его из строя самостоятельно. Такой совет дал руководитель по развитию бизнеса Kaspersky Antidrone в "Лаборатории Касперского" Владимир Клешнин.

Фото: openverse.org

Эксперт порекомендовал как можно скорее проинформировать полицию о появившемся БПЛА.

"Силовые ведомства сами разберутся, военное устройство летит или гражданское и нужно ли его нейтрализовать. Оставьте вопросы безопасности экспертам", — сказал Клешнин, слова которого приводит Газета.Ru.

Обнаружить беспилотник в небе можно не только визуально, но также посредством специальных приборов, например, радиочастотного обнаружителя.

Пытаться скрыться от подозрительного дрона бессмысленно, уверен эксперт, равно как и понять направление полёта беспилотника, а также откуда он был запущен.

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