Губернатор Богомаз: над Брянском сбиты три беспилотника самолётного типа

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На территории Брянска сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), следует из заявления главы региона Александра Богомаза.

Фото: CreativeCommons

По его словам, правоохранители получили данные о подозрительных беспилотниках в небе над областным центром. Он добавил, что росгвардейцы применили антидроновое ружьё и специальный карабин, чтобы сбить БПЛА самолётного типа.

Как пояснил губернатор в Telegram-канале, в результате инцидента никто не пострадал, каких-либо повреждений инфраструктурных объектов не зафиксировано. Руководитель региона поблагодарил местных жителей за внимательное отношение к безопасности.

Ранее силовики пресекли попытку украинских диверсантов прорваться на территорию РФ. Во время боевых действий в Брянской области были убиты двое и задержаны пятеро представителей ВСУ.