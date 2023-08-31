На территории Брянска сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), следует из заявления главы региона Александра Богомаза.
По его словам, правоохранители получили данные о подозрительных беспилотниках в небе над областным центром. Он добавил, что росгвардейцы применили антидроновое ружьё и специальный карабин, чтобы сбить БПЛА самолётного типа.
Как пояснил губернатор в Telegram-канале, в результате инцидента никто не пострадал, каких-либо повреждений инфраструктурных объектов не зафиксировано. Руководитель региона поблагодарил местных жителей за внимательное отношение к безопасности.
Ранее силовики пресекли попытку украинских диверсантов прорваться на территорию РФ. Во время боевых действий в Брянской области были убиты двое и задержаны пятеро представителей ВСУ.
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