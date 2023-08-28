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Сбер предупреждает о мошеннической схеме с вовлечением сразу нескольких родственников

1:56
Общество

Мошенники применили новую тактику, при которой они не только обманывают своих жертв, но и вовлекают их родственников, что приводит к значительному увеличению числа пострадавших, говорится в отчете Сбербанка. Мошенники связываются с частными лицами, утверждая, что неэтичные банковские служащие пытаются выдавать кредиты на их имя и красть деньги.

Сбер предупреждает о мошеннической схеме с вовлечением сразу нескольких родственников
Фото: openverse

Чтобы обезопасить свои средства, жертвам предписывается подать заявку на получение кредита, чтобы "исчерпать свой кредитный потенциал", и перевести деньги на "защищенный счет" вместе со своими личными сбережениями. Как только жертва переводит средства преступникам, они затем наводят справки о родственниках жертвы, предполагая, что они также могут быть в опасности. Эта манипуляция семейными узами приводит к тому, что несколько членов семьи становятся жертвами мошенничества, поскольку их убеждают предпринять аналогичные шаги и перевести свои средства.

Нацеливаясь на одного родственника и убеждая его в том, что они предотвращают получение незаконного кредита, мошенники манипулируют доверием других членов семьи, что приводит к тому, что множество людей становятся жертвами схемы и теряют свои сбережения.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, подчеркнул важность финансовой безопасности и необходимость защиты физических лиц от подобных мошенничеств. Он посоветовал не связываться с мошенниками, воздерживаться от обмена личной и семейной информацией с кем бы то ни было и проверять любые подозрительные сообщения, обратившись в официальный контакт-центр банка.

Чтобы не стать жертвой этих мошенничеств, физические лица должны сохранять бдительность, избегать обмена конфиденциальной информацией и следовать установленным протоколам проверки сообщений с банками и финансовыми учреждениями.

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Новый вид мошенничества, телефонный звонок от МВД, Полиции, ФСБ.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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