Как вернуть ребенка в правильный режим сна после летних каникул

Жителям Томска передали советы по возвращению детей к нормальному режиму сна после летних каникул. Управление Роспотребнадзора по Томской области предоставило ряд простых рекомендаций, которые помогут вернуться к обычному распорядку дня, сообщает Аргументы и факты – Томск.

Фото: Wikipedia

Вот несколько полезных советов для родителей, желающих помочь своему ребенку лечь спать вовремя:

Понять, что мешает ребенку засыпать вовремя . Это могут быть просмотр телевизора, продолжительные домашние задания, использование гаджетов или поздние прогулки с друзьями.

. Это могут быть просмотр телевизора, продолжительные домашние задания, использование гаджетов или поздние прогулки с друзьями. Ограничить время, проведенное перед телевизором, и использование гаджетов . Свет, излучаемый электронными устройствами, влияет на фоторецепторы глаз и может затруднить засыпание.

. Свет, излучаемый электронными устройствами, влияет на фоторецепторы глаз и может затруднить засыпание. Исключить кофеин из рациона ребенка . Кофе и сладкие газированные напитки могут давать прилив энергии. Рекомендуется заменить их на зеленый чай, морсы, кефир или молоко.

. Кофе и сладкие газированные напитки могут давать прилив энергии. Рекомендуется заменить их на зеленый чай, морсы, кефир или молоко. Установить постоянное время отхода ко сну для ребенка . Постепенно переносите время сна на 30 минут каждый день, пока не достигнете желаемого времени, примерно в диапазоне 21:00-21:30.

. Постепенно переносите время сна на 30 минут каждый день, пока не достигнете желаемого времени, примерно в диапазоне 21:00-21:30. Определить оптимальную продолжительность сна для ребенка . Рекомендуется 8-11 часов сна в сутки для детей начальной школы и от 9 до 9,5 часов для подростков.

. Рекомендуется 8-11 часов сна в сутки для детей начальной школы и от 9 до 9,5 часов для подростков. Регулярно гулять на свежем воздухе и проветривать комнату перед сном. Чистый воздух положительно влияет на качество сна, поэтому важно проветривать помещение перед сном и устраивать прогулки на улице.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.