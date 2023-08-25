Как вернуть ребенка в правильный режим сна после летних каникул

Жителям Томска передали советы по возвращению детей к нормальному режиму сна после летних каникул. Управление Роспотребнадзора по Томской области предоставило ряд простых рекомендаций, которые помогут вернуться к обычному распорядку дня, сообщает Аргументы и факты – Томск.
Фото: Wikipedia
Вот несколько полезных советов для родителей, желающих помочь своему ребенку лечь спать вовремя:
Понять, что мешает ребенку засыпать вовремя. Это могут быть просмотр телевизора, продолжительные домашние задания, использование гаджетов или поздние прогулки с друзьями.
Ограничить время, проведенное перед телевизором, и использование гаджетов. Свет, излучаемый электронными устройствами, влияет на фоторецепторы глаз и может затруднить засыпание.
Исключить кофеин из рациона ребенка. Кофе и сладкие газированные напитки могут давать прилив энергии. Рекомендуется заменить их на зеленый чай, морсы, кефир или молоко.
Установить постоянное время отхода ко сну для ребенка. Постепенно переносите время сна на 30 минут каждый день, пока не достигнете желаемого времени, примерно в диапазоне 21:00-21:30.
Определить оптимальную продолжительность сна для ребенка. Рекомендуется 8-11 часов сна в сутки для детей начальной школы и от 9 до 9,5 часов для подростков.
Регулярно гулять на свежем воздухе и проветривать комнату перед сном. Чистый воздух положительно влияет на качество сна, поэтому важно проветривать помещение перед сном и устраивать прогулки на улице.
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