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Как вернуть ребенка в правильный режим сна после летних каникул

Общество

Жителям Томска передали советы по возвращению детей к нормальному режиму сна после летних каникул.  Управление Роспотребнадзора по Томской области предоставило ряд простых рекомендаций, которые помогут вернуться к обычному распорядку дня, сообщает Аргументы и факты – Томск.

Как вернуть ребенка в правильный режим сна после летних каникул
Фото: Wikipedia

Вот несколько полезных советов для родителей, желающих помочь своему ребенку лечь спать вовремя:

  • Понять, что мешает ребенку засыпать вовремя. Это могут быть просмотр телевизора, продолжительные домашние задания, использование гаджетов или поздние прогулки с друзьями.
  • Ограничить время, проведенное перед телевизором, и использование гаджетов. Свет, излучаемый электронными устройствами, влияет на фоторецепторы глаз и может затруднить засыпание.
  • Исключить кофеин из рациона ребенка. Кофе и сладкие газированные напитки могут давать прилив энергии. Рекомендуется заменить их на зеленый чай, морсы, кефир или молоко.
  • Установить постоянное время отхода ко сну для ребенка. Постепенно переносите время сна на 30 минут каждый день, пока не достигнете желаемого времени, примерно в диапазоне 21:00-21:30.
  • Определить оптимальную продолжительность сна для ребенка. Рекомендуется 8-11 часов сна в сутки для детей начальной школы и от 9 до 9,5 часов для подростков.
  • Регулярно гулять на свежем воздухе и проветривать комнату перед сном. Чистый воздух положительно влияет на качество сна, поэтому важно проветривать помещение перед сном и устраивать прогулки на улице.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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