Садальский высказался о призыве Путина пересадить чиновников на отечественные авто

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Призыв Владимира Путина к чиновникам отказаться от иномарок рассмешил Станислава Садальского.

Фото: https://versiya.info/

Садальский назвал рекомендации президента РФ пересесть на отечественные автомобили к государственным служащим "дежавю". Он признался, что от смеха чуть не надорвал живот.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" обратил внимание на то, что возле Госдумы РФ припаркованы только иностранные автомобили.

Актёр посоветовал чиновникам ездить на службу на личных авто, которых, по убеждению Садальского, у них много. Он предположил, что таким образом можно сэкономить бюджет страны.

"Хотя, айфоны тоже запретили чиновникам, но Медведев и на заседаниях правительства министры только ими и пользуются", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

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