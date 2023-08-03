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Садальский высказался о призыве Путина пересадить чиновников на отечественные авто

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Общество

Призыв Владимира Путина к чиновникам отказаться от иномарок рассмешил Станислава Садальского.

Садальский высказался о призыве Путина пересадить чиновников на отечественные авто
Фото: https://versiya.info/

Садальский назвал рекомендации президента РФ пересесть на отечественные автомобили к государственным служащим "дежавю". Он признался, что от смеха чуть не надорвал живот.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" обратил внимание на то, что возле Госдумы РФ припаркованы только иностранные автомобили.

Актёр посоветовал чиновникам ездить на службу на личных авто, которых, по убеждению Садальского, у них много. Он предположил, что таким образом можно сэкономить бюджет страны.

"Хотя, айфоны тоже запретили чиновникам, но Медведев и на заседаниях правительства министры только ими и пользуются", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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