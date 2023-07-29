Марков высказался о состоянии здоровья Путина

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем Владимира Путина.

Фото: кремлин.ру

Марков уверен, что президент России находится в великолепной физической и интеллектуальной форме.

Доказательством этого, по словам политолога, является 14-часовая работа Путина на форуме "Россия-Африка".

Он считает, что активность главы РФ опровергает слухи о недугах российского лидера. Марков убеждён, что Путин может управлять Россией ещё три срока.

Ранее Сергей Марков объяснил, что украинцы испытывают любовь к Владимиру Путину "по Фрейду".

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