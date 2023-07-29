Политолог Сергей Марков прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем Владимира Путина.
Марков уверен, что президент России находится в великолепной физической и интеллектуальной форме.
Доказательством этого, по словам политолога, является 14-часовая работа Путина на форуме "Россия-Африка".
Он считает, что активность главы РФ опровергает слухи о недугах российского лидера. Марков убеждён, что Путин может управлять Россией ещё три срока.
Ранее Сергей Марков объяснил, что украинцы испытывают любовь к Владимиру Путину "по Фрейду".
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.