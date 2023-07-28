Марков объяснил, что украинцы мстят Путину "по Фрейду" из-за тайной любви

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков прокомментировал слова Марии Захаровой о тайной любви украинцев к Владимиру Путину.

Фото: lenta.ru

Марков отметил, что Мария Захарова "потрясла Украину" заявлениями о том, что украинцы мечтают о таком президенте, как Путин.

"А дальше всё на Украине пошло по Фрейду, — украинцы начинают мстить Путину за то, что он не стал их президентом", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт уверен, что Владимир Зеленский заставляет граждан Украины отрекаться от президента России.

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