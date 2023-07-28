Политолог Сергей Марков прокомментировал слова Марии Захаровой о тайной любви украинцев к Владимиру Путину.
Марков отметил, что Мария Захарова "потрясла Украину" заявлениями о том, что украинцы мечтают о таком президенте, как Путин.
"А дальше всё на Украине пошло по Фрейду, — украинцы начинают мстить Путину за то, что он не стал их президентом", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт уверен, что Владимир Зеленский заставляет граждан Украины отрекаться от президента России.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.