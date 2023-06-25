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Юрист Кудерко рассказала о процессе оспаривания оформленного мошенниками кредита

1:07
Общество

Финансовый заём, который оформили мошенники, можно оспорить при наличии доказательств. Информагентство "Прайм" пишет об этом со ссылкой на юриста Елену Кудерко.

По словам эксперта, "липовые" кредиты злоумышленники оформляют через банки по данным паспортов жертв. Утечка личных данных происходит при сливах баз, или в ситуациях, при которых граждане вынужденно предоставляют сканы своих документов, к примеру, при заселениях в отели либо покупках сим-карт. В ряде случаев копии паспортов требуют от россиян социальные сети и каршеринг, уточнила Кудерко.

Правозащитница рекомендует пострадавшим собирать максимум информации о неправомерных кредитах: наименование банка, сумма задолженности, дата и способ оформления займа. Со всеми имеющимися сведениями следует обращаться с заявлением в правоохранительные органы. В нём необходимо указать на тот факт, что кредит вы не получали и ранее о наличии долга не знали, резюмировала Кудерко.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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