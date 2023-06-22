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Знаменитым "барнаульским маньяком" оказался замглавы администрации района Виталий Манишин

1:16
Общество

Дело "барнаульского маньяка", совершавшего преступления в начале 2000-х, раскрыто. В убийствах девушек признался замглавы администрации района Виталий Манишин.

Знаменитым "барнаульским маньяком" оказался замглавы администрации района Виталий Манишин
Фото: Fotodom. ru

Летом 2000 года за три месяца пропали сразу пять девушек, намеревавшихся стать студентками Алтайского государственного технического университета. Родственники пропавших абитуриенток рассказали, что перед исчезновением девушки собирались встретиться с человеком, обещавшим им помощь в поступлении в вуз.

Тела большинства девушек обнаружили лишь через год под Барнаулом. Все они умерли насильственной смертью.

По информации Telegram-канала Baza, весной 2023 г. правоохранители задержали 52-летнего Виталия Манишина, которого подозревали в убийстве некой девушки в конце 80-х годов. В июне Манишин признался в убийстве пяти абитуриенток АлтГТУ.

До марта 2023 года Манишин занимал пост замглавы Калманской администрации Алтайского края.

Ранее криминалист Юрий Антонян предупредил общество об опасности, если маньяков продолжат выпускать на волю.

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Самый загадочный маньяк в истории России | Дело Барнаульского маньяка
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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