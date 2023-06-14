Профессор психологии Алексей Ситников рассказал россиянам, как стать счастливыми

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Доктор экономических, психологических и филологических наук, профессор Алексей Ситников рассказал о простых правилах, которые могут человеку обрести счастье. Специалист подчеркнул, что во всех сферах жизни должен соблюдаться баланс.

Фото: psychologies.ru

Ситников рассказал: для того чтобы обрести здоровые и достойные отношения, человеку прежде всего нужно стать счастливым в своём одиночестве. В противном случае есть риск попасть в зависимые отношения или стать жертвой абъюза.

Психолог уверяет, что многие идеологии перешли из СССР. Например, "синдром отложенной жизни", традиция жаловаться на жизнь. Он подчеркнул, что в современном мире мечты сбываются только у благодарных людей.

Более того, исполнение желаний приходит только тогда, когда человек подсознательно готов к их получению, считает эксперт.

У человека не должно быть "бумажного потолка", в который он упирается. Он должен слышать свои потребности, а не принимать чужие цели как свои", — сказал Ситников в беседе с Телеканалом "360".

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