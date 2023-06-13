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Психолог рассказала, почему стоит продолжать работать в преклонном возрасте

3:19
Здоровье

Коуч, инвестор, эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт в беседе с Pravda.Ru рассказала о том, стоит ли человеку продолжать работать в очень преклонном возрасте, 70+ или 80+, если речь идёт об умственном труде, например, в области науки или преподавания.

Психолог рассказала, почему стоит продолжать работать в преклонном возрасте
Фото: архив

"Наш организм так устроен, что если мы не используем какую-то часть нашего организма, она постепенно атрофируется. Может быть, вы замечали, что когда человек уходит на пенсию, он очень быстро сдает. И получается, что очень важно, чтобы человек использовал максимально активно свой мозг для своего долголетия", — сказала Ирина Бенетт.

В качестве доказательства своих слов эксперт рассказала об очень интересном эксперименте на эту тему, который был организован в Америке где-то в 70-х годах. Он проводился в доме престарелых. Там одна часть людей (там по этажам делилось) не имела права принимать вообще никакого решения. На втором этаже не имели право принимать решение, им все выдавалось, а на четвёртом им нужно было бороться за какие-то вещи, что-то просить, они могли что-то менять, от них что-то зависело. И через какое-то время выяснилось, что на четвёртом этаже удовлетворенность жизнью у людей выше и они более здоровые.

"Получается, что если от человека в жизни ничего не зависит, если у него нет какого-то занятия, то у него включается синдром выученной беспомощности, он не понимает, зачем ему действовать. Он постепенно угасает", — отметила специалист.

Психолог рассказала, что, например, был такой профессор Углов уникальный, он прожил 103 года, будучи активным, увлечённым, творческим человеком. Он столько прожил, потому что у него было интересное дело, он работал, постоянно напрягал мозг. И это, на самом деле, одна из причин его долголетия, уверена эксперт. Если мы посмотрим на Татьяну Черниговскую, которой сейчас 76 лет, но она прекрасна, привела психолог ещё один яркий пример.

"Если человек работает, напрягает свой мозг, приносит пользу людям, он понимает свою нужность, ему интересно жить, то единственное следствие этого всего, что он будет дольше жить, он будет здоровее, он будет счастливее, он проживет со здоровым мозгом гораздо дольше", — резюмировала Ирина Бенетт.

Психолог не сомневается, что последствия умственного труда в очень зрелом возрасте только положительные.

"Человек противостоит своим жизненным трудностям, ему приходится преодолевать какую-то слабость, которая может быть в этом возрасте. И он становится сильнее. У него есть какой-то интерес, ему интересно жить, у него есть общение. Это только плюсы, на мой взгляд", — заключила специалист.

У занятия в таком даже возрасте есть только большие плюсы, добавила Бенетт. И много исследований, которые показывают очень хорошую динамику, очень хороший результат, когда люди работают. Ничего хорошего в том, что человеку нечем заниматься, что у него нет круга общения, когда он беспомощен в преклонном возрасте.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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