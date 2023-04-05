Учёные СФУ доказали, что годичные кольца деревьев нельзя использовать как улики в суде

Сибирские учёные объяснили, почему годовые кольца не являются весомым доказательством при судебном разбирательстве.

Сотрудники Института экологии и географии Сибирского федерального университета (СФУ) и Института леса имени В. Н. Сукачёва СО РАН объяснили, что годичные кольца формируются на основе условий окружающей среды. Эти свойства используют, как доказательную базу, демонстрирующую временные периоды.

Ранее сообщалось, что препарат из борщевика для лечения рака разработали российские учёные.

Российские ученые доказали, что концентрация химических элементов в годичных кольцах деревьев не подчиняется строгим закономерностям. Они проанализировали несколько десятков сосен и выяснили, что химический состав проб оказался неодинаковым, несмотря на то, что деревья произрастали в схожих условиях.

"Элементы распределяются таким образом, что самые современные методы статистического анализа, как правило, не позволяют отследить четкую взаимосвязь", — рассказал "Газете.Ru" ведущий научный сотрудник СФУ Владимир Гавриков.

Результат исследований позволяет подвергнуть сомнению некоторые методы, которые применялись в судебной практике.

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Правда ли, что возраст дерева можно определить по кольцам на срезе?