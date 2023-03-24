Аферисты обманывают жителей Подмосковья при покупке билетов с помощью поддельных афиш

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

В Московской области активизировались аферисты, которые мошенничают с помощью "липовых" QR-кодов для покупки билетов на спортивные и развлекательные мероприятия.

Мошенники размещают на улицах афиши реальных концертов, выставок, театральных представлений и спортивных игр с фальшивым QR-кодом для приобретения билетов. Сканирующие код граждане попадают на поддельный сайт "организаторов" мероприятия. Отличить настоящий сайт от поддельного весьма затруднительно.

Ранее сообщалось, что появилась новая схема кражи электронной почты.

Как сообщает издание "Вести Подмосковья", после покупки билета покупателю выдают фальшивый электронный билет, а деньги злоумышленники присваивают.

ГУРБ Московской области рекомендует жителям Подмосковья совершать покупки только на проверенных ресурсах.

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