Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экономически нецелесообразно — врач о том, почему в России не делают наркоз при эндоскопии
Скотт Риттер объяснил, что ждёт ВСУ в случае наступления: все западные танки будут сожжены
Росавиация предложила российским авиакомпаниям подумать о полетах в Буркина-Фасо
Американский посол в Сербии надеется, что сербы перестанут обижаться на бомбардировки НАТО
Для Sons Of The Forest вышел 2 патч
Баранец: Польша может стать причиной прямого столкновения России и НАТО
В Сумской области нашли остатки блока управления от новой российской высокоточной авиабомбы
Минздрав России: более половины российских мужчин внезапно умирают в возрасте от 40 до 65 лет
Геральд Гросс заявил, что ордер МУС на арест Путина продлил СВО на Украине на много лет

Аферисты обманывают жителей Подмосковья при покупке билетов с помощью поддельных афиш

0:55
Общество

В Московской области активизировались аферисты, которые мошенничают с помощью "липовых" QR-кодов для покупки билетов на спортивные и развлекательные мероприятия.

Аферисты обманывают жителей Подмосковья при покупке билетов с помощью поддельных афиш

Мошенники размещают на улицах афиши реальных концертов, выставок, театральных представлений и спортивных игр с фальшивым QR-кодом для приобретения билетов. Сканирующие код граждане попадают на поддельный сайт "организаторов" мероприятия. Отличить настоящий сайт от поддельного весьма затруднительно.

Ранее сообщалось, что появилась новая схема кражи электронной почты.

Как сообщает издание "Вести Подмосковья", после покупки билета покупателю выдают фальшивый электронный билет, а деньги злоумышленники присваивают.

ГУРБ Московской области рекомендует жителям Подмосковья совершать покупки только на проверенных ресурсах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
SHAMAN прокомментировал оскорбительную шутку Галкина* про песню "Встанем"

Пародист высмеял Дронова во время своего концерта в США.

Певец SHAMAN спокойно отреагировал на оскорбительную шутку Максима Галкина* в свой адрес
РИА "Новости" опубликовало список деятелей культуры РФ, поддержавших СВО на Украине
РИА "Новости" назвало патриотов среди деятелей культуры РФ
В МУС оценили "угрозы" Медведева после ордера на арест Путина
Алла Пугачёва восхитила поклонников своим имиджем в 73 года
Вячеслав Серкез: фильм "20-й блок. Охота на зайцев" поможет остановить катастрофу беспамятства Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева
В США обсуждают, как будут арестовывать Путина
Украинское контрнаступление шокирует весь мир — ветеран ВС США
Генштаб ВСУ "экстренно вывел" российские войска из Новой Каховки
Генштаб ВСУ "экстренно вывел" российские войска из Новой Каховки
Последние материалы
Битва при Альманзе: победа французов в войне за испанское наследство
Певица София Ротару послала особый сигнал РФ, заговорив на русском языке в соцсетях
Экс-разведчик: Артёму Уссу помогли убежать из Италии сочувствующие
Журналист Херш: Байден приказал взорвать "Северные потоки" в качестве наказания для Шольца
Французский строительный ритейлер "Леруа Мерлен" продаёт все 111 магазинов и уходит из России
Власти Казахстана пообещали пресекать попытки обхода антироссийских санкций
В зоне СВО на Украине погиб боксёр Максим Галиничев из Херсонской области
Российская ракета уничтожила ангар ВСУ с беспилотниками в Одесской области
В правительстве ФРГ отказались отвечать на угрозу Медведева касательно решения МУС
Диетолог Гинзбург перечислил сгущающие кровь напитки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников