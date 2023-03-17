Вице-премьер Абрамченко: пожалуйста, не покупайте себе каждый сезон новые джинсы

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Россияне должны более бережно относиться к экологии. А для этого им не стоит покупать товары с большим количеством упаковки и часто менять одежду.

Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко заявила, что россиянам следует "вырабатывать осознанность" в деле отношения к природе и формировать экологически полезные привычки. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 24".

"Пожалуйста, не покупайте себе каждый сезон новые джинсы, слишком много воды используется при производстве, можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах, ну или реанимировать их, — попросила россиян куратор национального проекта "Экология" Виктория Абрамченко. — Я обнаружила, что больше 50 процентов в мусорном ведре в мегаполисе — это упаковка. И мне стало страшно: вы употребили продукт, упаковку выбросили, это сразу же мусор. С этим мусором ещё никто не научился работать".

Сама Абрамченко рассказала, что старается приобретать товары в тех магазинах, где используется минимальное количество упаковки. Она не выбрасывает пластик, а моет его, как и стекло, а также придерживается раздельной сортировки мусора.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.