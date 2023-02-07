В Макеевке после взрыва загорелся газовый трубопровод

В Макеевке ДНР горит газовый трубопровод. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На фото видно зарево пожара. Как сообщили местные жители, сначала прогремел взрыв, а потом газопровод загорелся.

О причинах информации пока нет. Официальные власти ДНР ситуацию ещё никак не прокомментировали. Информация актуальна на 20.20 мск.

Ранее Pravda.Ru писала, что Нуланд не смогла скрыть радости, говоря про взрывы "Северных потоков".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.