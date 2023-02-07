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В Макеевке после взрыва загорелся газовый трубопровод

Общество

В Макеевке ДНР горит газовый трубопровод. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В Макеевке после взрыва загорелся газовый трубопровод

На фото видно зарево пожара. Как сообщили местные жители, сначала прогремел взрыв, а потом газопровод загорелся.

О причинах информации пока нет. Официальные власти ДНР ситуацию ещё никак не прокомментировали. Информация актуальна на 20.20 мск.

Ранее Pravda.Ru писала, что Нуланд не смогла скрыть радости, говоря про взрывы "Северных потоков".

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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