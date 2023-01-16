Жительнице Челябинска больше года пересчитывали неправильно насчитанную пенсию

Жительница Челябинской области, получив пенсию, обнаружила ошибку при расчёте по страховой части выплаты.

Как уточняет kursdela.biz, начисленная сумма оказалась мизерно маленькой, настолько, что пенсионерка не смогла придумать, как на неё прожить.

С жалобой на неверно насчитанную пенсию пожилая женщина обратилась к депутату Яне Лантратовой, при содействии которой было сделано сначала обращение в ПФР, где заявили, что все расчёты сделаны верно.

После этого Лантратова от имени жительницы Челябинска заявление в суд. Первое рассмотрение дела по вопросу начисления пенсии было проиграно, после чего депутат подала апелляцию. Апелляционный суд удовлетворил просьбу истца, согласившись с тем, что выплаты пенсионерке начислялись неверно.

В итоге перерасчёт пенсии женщине всё-таки был выполнен, и ей была выплачена сумма в 27,8 тысяч рублей, которую она недополучила из-за ошибки ПФР.

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