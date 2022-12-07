Орчанка предстанет перед судом за продажу "оренбургских пуховых платков"

Октябрьский районный суд Орска готовится к рассмотрению дела о незаконном использовании бренда "Оренбургские пуховые платки".

Как поясняет 56orb.ru, фигурантом дела стала жительница Орска, которая подала объявление о продаже "оренбургских пуховых платков" в одном из онлайн-магазинов. В роли истца выступило ООО "Фабрика Оренбургских пуховых платков", которое заявило, что является эксклюзивным правообладателем данного бренда.

"В иске предприятия указано, что оно является обладателем исключительного права на наименование "Оренбургский пуховый платок", а также другие, схожие с ним. Соответствующее право подтверждено свидетельством Роспатента, — сообщили в пресс-службе суда.

Фабрика Оренбургских пуховых платков намерена взыскать с женщины 1 миллион рублей за незаконное использование бренда.

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