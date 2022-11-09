Юрист: "В России не развита судебная защита дизайнов одежды"

Для творцов и предпринимателей сейчас уникальное время — можно заявить о себе и своём творении, в итоге уверенно заняв свое место "под солнцем" в сфере модной индустрии. После ухода с российского рынка зарубежных брендов отечественный потребитель, наконец, готов открывать для себя местные бренды одежды из Москвы и регионов. Прикованное внимание к таким брендам одежды, как: уральский бренд UShatava, новосибирский бренд Aim Clo, пермский бренд Molotov, ну и, конечно же, популярные 12Storeez и TOPTOP, только доказывает это. Дальше встаёт вопрос о готовности самих производителей дать конкурентное качество и дизайн, спроса со стороны потребителей, а также подготовленной экономической и правовой почвы вокруг.

Действительно здорово, когда создатель увлечён своей идеей, уже имеет продажи, свою площадку и клиентскую базу. Но в мире моды не всё так просто, нужно помнить, что всегда есть сотни других конкурентов, готовых скопировать вас, название, а также, что хуже всего, ваше творение и труд. Поэтому помимо выстраивания позиционирования и миссии бренда важно также позаботиться о юридической защите. Как это сделать — рассказал читателям Pravda.Ru юрист, руководитель компании "Достигация" Артём Баранов.

Защита прав в сфере модной индустрии

Первая важная рекомендация по обеспечению правовой безопасности — это выбрать способ защиты. Например, регистрация товарных знаков, промышленных образцов и других отличительных знаков:

этикеток,

элементов внешнего дизайна,

логотипов,

обонятельных знаков для парфюмерии и другие.

Данные механизмы требуют определённых денежных вложений и трудозатрат, чтобы правильно составить и подать документы на регистрацию.

С другой стороны, Гражданский кодекс РФ позволяет защитить созданное творцом произведение с помощью авторского права, если оно выражено в объективной форме (например, книга, проект, одежда и др.) и создано творческим трудом (в законе нет критериев творчества). С точки зрения защиты авторское право является наиболее простой конструкцией. При его создании желательно депонировать произведение, то есть отправить себе же по почте в запечатанном конверте, нотариально заверить фотографию первого образца или депонировать на специальном онлайн-ресурсе.

Проведи предпатентное исследование!

Если вы уверены, что ваше произведение, например, фасон топа, модель нижнего белья, является супероригинальным, то не спешите радоваться. После выбранного способа защиты желательно провести патентное исследование до подачи заявки на товарный знак или промышленный образец. Это сэкономит ваши ресурсы. Для подачи заявки на промышленный образец ваш дизайн должен быть новым и оригинальным.

Зачем это нужно? Во-первых, для того, чтобы убедиться, что нигде в мире нет похожего произведения. Если это так, то вы легко составите заявку на регистрацию и в течение полутора лет получите патент и/или свидетельство.

Если же в таком исследовании выяснится, что ваше произведение не является оригинальным (достаточно творческим) и на рынке имеется много схожих моделей и дизайнов, то регистрировать произведение не имеет смысла.

А что с авторским правом?

С авторским правом всё проще — объект подлежит охране с момента его создания в объективной форме и творческим трудом. Важно, чтобы произведение обладало достаточной степенью оригинальности. Причём охране подлежит внешняя форма выражения, а не содержание, идеи и концепции.

Сложности с авторским правом возникают при доказывании в судах, что конкретно ваш дизайн, ваше произведение было первым, было создано вами и с вашим творческим замыслом и что это не заимствование, не переработка и тем более не плагиат.

Авторское право защищает создателей интеллектуальной собственности, что означает, что ваш дизайн не может быть произведён или продублирован без вашего разрешения. Но когда дело связано с одеждой, то авторское право на всю модель одежды не работает. Можно лишь зарегистрировать право на отдельные элементы художественного оформления (логотипы, расположение карманов, вытачек и т.д.).

Мировая практика модного права

В России судебная защита дизайнов одежды не так уж и развита. Резонанс появляется тогда, когда российские бренды обращаются в СМИ. Сейчас известны единичные случаи, когда обладатели исключительного права на дизайн обращаются в суд. Больше всего такая практика выработана в таких странах, как Франция, Италия и США.

Резонанс также создает общественность. Например, российский бренд Rasario был разоблачён в копировании известного платья модного дома Yves Saint Laurent (YSL) — Paris Rose Yves Saint Laurent из осенней коллекции 1983 года. Дело до суда не дошло, но платье было снято с производства.

В 2017 году бренд Тимати Black Star Wear при создании джинсовой парки был уличён в копировании американской фирмы уличной одежды "424". Скопированы были швы, вытачки, карманы и красная повязка с черными цифрами на рукаве.

Всем известный онлайн-магазин Shein с регулярностью получает иски с обвинением в плагиате от известных брендов Levi Strauss, Ralph Lauren, Stussy и Dr. Martens. Последний спор был связан с копированием отличительных элементов ботинок Dr. Martens и их культовой жёлтой строчки вдоль ранта ботинка, которая у клиентов ассоциируется исключительно с продукцией Dr. Martens.

Вокруг Zara в 2016 году разразился массовый скандал с плагиатом одежды и иллюстрациями. Мирным способом разногласия не разрешились, поэтому 40 иллюстраторов объединились и создали движение — Shop Art Theft, что придало резонанс и усилило общественное давление на масс-маркет. Одежда с плагиатом была снята с производства.

В ноябре 2019 года модный бренд Versace подал иск против компании быстрой моды Fashion Nova за нарушение товарных знаков и авторских прав. Масс-маркет скопировал дизайны как минимум трёх известных платьев Versace. Культовое платье Jungle Print Дженнифер Лопес, которое она надевала на церемонию вручения музыкальной премии "Грэмми" в 2000 году. Дизайнеры Fashion Nova скопировали отличительные детали платья: расклешённые рукава, принт с листьями бамбука, глубокий V-образный вырез, высокий разрез, а также круглая брошь у пупка. Также были скопированы дизайны платьев Barocco-57 из черно-золотой ткани и модель Pop Hearts из чёрной ткани с разноцветными сердцами, V-образным вырезом и высоким разрезом на подоле.

Зарубежное законодательство во многом схоже с российским, различается оно лишь в стоимости регистрационных взносов. Несмотря на то, что российские государственные пошлины во много раз дешевле, российские предприниматели не так активно пользуются патентной защитой своих прав, как, например, иностранные.

Мировые дизайнеры вкладывают много времени, ресурсов, энергии в создание своих новых коллекций, тратя на это огромное количество денег. И они знают и ценят важность регистрации творческих творений в качестве "промышленного образца”, предотвращая незаконное копирование. Это делается также для того, чтобы предотвратить несчастный опыт дизайнера Нарцисо Родригеса, чей дизайн свадебного платья был украден тут же, как только появилась фотография со свадьбы Кэролайн Бессет и Джона Ф. Кеннеди-младшего.

Зарубежная практика во многом прогрессивнее, чем российская. Иностранные суды и регистрирующие органы периодически рассматривают интересные кейсы, например:

защита вышитого игрока в поло на рубашках Ralph Lauren,

клетчатый рисунок на подкладках пальто Burberry,

случай с отклонением заявки Coach на регистрацию дизайна ткани, состоящий из двух связанных букв "С”.

Поскольку идеи свободны в использовании, дизайнеры могут использовать одну и ту же тему для создания своих коллекций, что способствует созданию модных тенденций. Дизайнеры и модные бренды могут свободно интерпретировать идеи, запрещено только копирование творения другого дизайнера (плагиат).

Автор дизайнерского решения (произведения) для охраны своего произведения имеет возможность выбрать вид правовой охраны как в качестве товарного знака, в качестве промышленного образца в рамках патентного права, так и с помощью авторского права.

Сама по себе патентная форма охраны дизайна шире, чем авторское право, поскольку позволяет выделить в перечне существенных признаков наиболее ценные и эстетические особенности внешнего вида. Вне зависимости от того, какая охрана объекта будет выбрана, патентная охрана в любом случае является наиболее приоритетной.

Дизайнерам не стоит бояться отстаивать свои права на дизайн (произведение), подавать в адрес нарушителей досудебные претензии и придавать огласку. Общественный резонанс порой оказывает наибольшее влияние на плагиаторов, чем судебные разбирательства, что и быстрее по времени, и дешевле по затратам.

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