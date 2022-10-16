Яковина заявил, что на саммите G20 могут попытаться убить Путина

Украинский журналист Иван Яковина считает, что на саммите G20 Владимир Зеленский может убить Владимира Путина.

Представитель СМИ Украины в интервью Дмитрию Гордону* отметил, что Зеленскому стоит съездить на саммит G20 только для того, чтобы физически уничтожить президента России.

Яковина считает, что Зеленский сможет собственноручно лишить жизни Владимира Путина.

"Зеленский же, в общем, в неплохой физической форме. Я думаю, он бы мог открутить голову российскому диктатору просто голыми руками. Вот мне кажется, только ради этого можно съездить. Это, конечно, такой экзотический вариант. Но в принципе… Из всех ныне существующих вариантов это чуть ли не самый реалистичный", — сказал журналист.

Ранее Зеленский попросил G7 ввести войска НАТО на границу с Белоруссией под видом миротворцев.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.