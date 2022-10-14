Москалькова об ошибках по частичной мобилизации: призывали в нарушение указа

По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, её было направлено более тысячи жалоб граждан на незаконную частичную мобилизацию.

Политик отметила, что жалобы поступили от тех, кто был призван в нарушение указа президента.

Москалькова уточнила, что мобилизованные граждане не подпадали под заявленные властями критерии: среди них есть, например, не прошедшие службу в армии, страдающие хроническими заболеваниями, а также многодетные отцы, имеющие четверых детей.

Уполномоченный заверила, что почти во всех случаях недоразумения удалось исправить.

"Практически по всем обращениям были исправлены ситуации. и здесь нужно иметь в виду, что по закону граждане обязаны были сообщать в военкоматы об изменениях: о болезнях, о появлении детей… Поскольку они не сообщали, в военкомате этих данных не было и их призывали, когда разбирались, то аннулировали эти повестки", — рассказала Москалькова в беседе с РИА Новости.