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За надругательство над могилой родителей Путина наказали пенсионерку из Питера

Общество

На 60-летнюю жительницу Санкт-Петербурга завели уголовное дело за надругательство над могилой родителей Владимира Путина.

Питерскую пенсионерку задержали вскоре после того, как она оставила на могиле родителей президента РФ "оскорбительную записку". Сообщается, что в ней она якобы написала негативные пожелания в адрес российского лидера.

Действия пожилой женщины были квалифицированы по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения по мотивам политической ненависти (п. "б" ч.2 ст. 244 УК).

Суд принял решение отправить пенсионерку Ирину Цыбаневу под домашний арест.

Ранее сообщалось, что подростки осквернили захоронения участников спецоперации на Украине в Забайкалье.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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