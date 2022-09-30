Жителям Ижевска предложили построить бункер стоимостью 300 тыс. рублей

На одном их интернет-порталов жителям Ижевска предложили построить подземный бункер. Начальная стоимость убежища составляет 300 тысяч рублей. Продавец уточнил марку бетона — М350, однако остальные детали предпочёл скрыть.

Ранее мужчина, который предлагает данную услугу, занимался строительством каркасных домов. На данный момент это единственное объявление о продаже бункеров в регионе.

"В России строительство индивидуальных бункеров непопулярно. А бункеры, которые строили в стране несколько десятилетий назад, теперь в своём большинстве стали музеями, либо они заброшены", — сообщает udm-info.ru.