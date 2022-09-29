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Во Владивостоке военкомы включили пожарную сигнализацию, чтобы вручить повестки

Общество

Во Владивостоке военкомы пытались заставить жильцов дома, подлежащих частичной мобилизации, эвакуироваться с помощью пожарной сигнализации.

Во Владивостоке военкомы включили пожарную сигнализацию, чтобы вручить повестки

Сотрудники военкомата придумали необычный способ добраться до граждан, пригодных для отправки на спецоперацию на Украине. Жильцы дома, однако, оказались хитрее.

22 сентября стражи правопорядка и сотрудники военкоматов делали подомовой обход во Владивостоке. В одном из жилых комплексов они включили пожарную сигнализацию и стали поджидать жильцов в надежде на то, что граждане начнут экстренно эвакуироваться.

План не сработал, так как жители дома имели доступ к камерам видеонаблюдения. Новость о "засаде" быстро распространилась по домовому чату. Дверь военкомам не открыли ни в одной из квартир, поэтому повестки стали наклеивать прямо на двери.

Ранее сообщалось, что россияне, которые призываются на службу в рамках частичной мобилизации, будут принимать присягу, если не принимали её раньше.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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