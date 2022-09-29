Во Владивостоке военкомы включили пожарную сигнализацию, чтобы вручить повестки

Во Владивостоке военкомы пытались заставить жильцов дома, подлежащих частичной мобилизации, эвакуироваться с помощью пожарной сигнализации.

Сотрудники военкомата придумали необычный способ добраться до граждан, пригодных для отправки на спецоперацию на Украине. Жильцы дома, однако, оказались хитрее.

22 сентября стражи правопорядка и сотрудники военкоматов делали подомовой обход во Владивостоке. В одном из жилых комплексов они включили пожарную сигнализацию и стали поджидать жильцов в надежде на то, что граждане начнут экстренно эвакуироваться.

План не сработал, так как жители дома имели доступ к камерам видеонаблюдения. Новость о "засаде" быстро распространилась по домовому чату. Дверь военкомам не открыли ни в одной из квартир, поэтому повестки стали наклеивать прямо на двери.

Ранее сообщалось, что россияне, которые призываются на службу в рамках частичной мобилизации, будут принимать присягу, если не принимали её раньше.