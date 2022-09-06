Фирсов оценил ущерб от незаконной свалки в Домодедово в 400 тысяч рублей

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что ведомство подало в суд на владельца земельного участка в Домодедово за незаконную свалку, ущерб был оценён в 400 тысяч рублей.

"В ходе надзорных мероприятий по обращениям граждан установлено, что общая площадь перекрытия отходами земель составила порядка 0,5 гектара. Собственник привлечен к административной ответственности, кроме того, ему придется возместить сумму ущерба", — приводит его слова интернет-издание "Подмосковье Сегодня".