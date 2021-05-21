В Подмосковье задержали организаторов незаконных свалок

В Одинцово, Электростали и Ленинском округе задержали организаторов незаконных мусорных свалок, сообщает сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на Минэкологии региона.

"Полицейские изъяли четыре единицы техники, в том числе экскаватор", — рассказал глава ведомства Андрей Разин.

По выявленные фактам нарушений проводятся административные расследования.

Также планируется рассчитать сумму ущерба, нанесённого земельным участкам. Задержанных обяжут её возместить.

Владелец земельного участка в деревне Наро-Осаново в Одинцово, где обнаружили свалку, уже начал вывозить мусорные отходы мусора на санкционированные площадки размещения.

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